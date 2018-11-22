شكرا لقرائتكم صراع بين كبار أوروبا على التعاقد مع عوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن هناك منافسة قوية من كبار أندية أوروبا، على التعاقد مع حسام عوار نجم ليون الفرنسى الصاعد.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هناك صراعا قويا من أندية تشيلسى وأرسنال الإنجليزيان، بالإضافة إلى برشلونة الإسبانى، للتعاقد مع اللاعب الشاب الذى يبلغ من العمر 20 عاما، والذى سجل 5 أهداف وصنع 4 فى الموسم الحالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادى الكتالونى تتابع اللاعب منذ 18 شهرا، وأرسلت عدد من الكشافين لمتابعة عوار على الطبيعة فى عدد من المباريات.