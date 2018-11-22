شكرا لقرائتكم الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الباطن 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين خطف الحزم نقطة ثمينة عقب تعادله أمام ضيفه الفيحاء 1-1، في المرحلة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الباطن 1-صفر.

ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبه الخبير تيسير الجاسم الذي سجل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 22 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الباطن. وانخفض أداء الوحدة كثيراً بعد الهدف ولم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على نفس رتم الشوط الأول بدون أي خطورة من قبل كلا الفريقين حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 18 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 8 نقاط في المركز 13 مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة خطف الحزم نقطة ثمينة عقب تعادله أمام مضيفه الفيحاء 1-1. وشهد الشوط الأول أفضلية للفيحاء الذي انتظر حتى الدقيقة 8 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تغير أداء الحزم لاسيما بعد دخول السوري يوسف كلفة مع مطلع الشوط والذي شكل خطورةً كبيرة.

وفرض الحزم سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمدافعه فاجنر ليماو الذي حول عرضية زميله السوري يوسف كلفة وحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت العارضة. وعند الدقيقة 63 تمكن البرازيلي رودلفو من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من مواطنه مورالها ليضع الكرة في الشباك.

وكثف الحزم محاولاته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه يوسف كلفة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الكولومبي بونيا الذي أبعدها بصعوبة. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، وارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط في المركز 11 مؤقتاً.