شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الخميس 22 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 22 /11/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الزمالك والداخلية . وتصدر محمود علاء مدافع الزمالك جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام أسامة لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما. ويواصل الزمالك تصدره لجدول بطولة الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبنفس الرصيد يحتل مصر المقاصة مركز الثالث، بينما تراجع الاسماعيلى إلى المركز الخمس عشر برصيد 13 نقطة بعد خسارته أمام الإنتاج.

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