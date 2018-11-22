شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يغادر المستشفى والسفير المصري يطمئن على رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مستشفى هانوفر فى ألمانيا، بعد 72 ساعة من إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر، وانتقل الخطيب للإقامة فى أحد الفنادق القريبة من المستشفى، فى الوقت الذى يخضع الخطيب لفحوصات طبية ومتابعة دورية من الطبيب الذى أجرى له الجراحة.
ويطمئن السفير المصرى فى ألمانيا على حالة الخطيب بشكل متواصل من خلال الاتصال الدائم بأسرة الخطيب وإدارة المستشفى، ومن المقرر أن يعود رئيس الأهلى للقاهرة فى الثانى من ديسمبر المقبل، من أجل مواصلة العلاج الطبيعى بالقاهرة ثم مزاولة أعماله بالنادى تدريجيًا.
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