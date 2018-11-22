شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المدرب الوطني ويجهز الأجنبي لخلافة كارتيرون بعد السقوط العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى للتفاوض مع عدة مدربين أجانب لخلافة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى بات على بعد خطوات قليلة من مُغادرة النادى بعد وداع البطولة العربية.

وودّع الأهلى البطولة العربية بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم بإستاد "زعبيل" بالأمارات فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وودّع الاهلى البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل المباراة مُستفيداً من نتيجة المباراتين.

وتتجه النية لإقالة كارتيرون خلال الأيام المقبلة على أن تكون هناك مفاوضات مع مدرب أجنبى مُتميز صاحب سيرة ذاتية قوية، ورفض جميع مسئولى النادى التعاقد مع مدير فنى وطنى واتفق الجميع على إقالة كارتيرون بعدما خسر الأهلى على "يده" بطولتين خلال أقبل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجى التونسى قبل ايام وتحديدًا فى التاسع من نوفمبر الجاري.