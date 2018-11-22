شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المغامر عمر حجازى يصل إلى سانت كاترين لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم المغامر المصرى عمر حجازى، إلى سانت كاترين فى إطار رحلته من طابا إلى أهرامات الجيزة على دراجته الهوائية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة. جاء وصول حجازى إلى سانت كاترين بعد مرور ثلاثة أيام. كان السباح المصرى حجازى بدأ أول يوم من رحلته قائدًا دراجته من طابا إلى نويبع لمسافة 65 كيلو مترًا، ويقوم حجازى بتحدى قوى من أجل تنشيط السياحة، متحديًا الإعاقة الجسدية فى ساقة.

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