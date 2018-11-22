شكرا لقرائتكم خبر عن هل حالف الحكم الصواب فى استئناف المباراة بعد إصابة مدرب الداخلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والداخلية، فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى بعد تعرض علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية للإصابة نتيجة قيام أحد الجماهير بإلقاء زجاجة عليه.

وبدأت الواقعة بعد قيام علاء عبد العال برفع القميص الأحمر فى وجه جماهير الزمالك التى كانت تهاجمه بعد تسجيل كهربا الهدف الثانى ليقوم أحد الجماهير بإلقاء زجاجة مياه تجاه المدير الفنى للداخلية الذى سقط على الأرض وبعد توقف اللقاء لدقائق قام الحكم باستئناف المباراة طبقًا للقانون عقب جلوس المدير الفنى للداخلية على مقعد الجهاز الفنى للفريق الشرطى.

قرار الحكم باستئناف اللقاء صحيح حيث لم يكن هناك ما يستدعى إلغاء المباراة طبقا للقانون والى جانب أن هناك مراقبًا للمسابقات بالمباراة هواللواء محمد على ولم يتدخل حيث لم يكن هناك ما يمنع استأنف المباراة طبقا للوائح التى تنظم المسابقة.