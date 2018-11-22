إدارة الأهلي لم تخطر كارتيرون بالرحيل.. والمدرب سيقاتل للبقاء

كتبت: ريهام حمدي yallakora
كشف مصدر مقرب من المدير الفني لفريق الأهلي، بارتيس كارتيرون، عن أن إدارة القلعة الحمراء لم تخطره بأي قرار عقب مباراة الوصل.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" أن المدير الفني سيُكمل مهمته مع النادي الأهلي، وأنه حتى وقت كتابة هذه السطور لم تبلغ الإدارة المدرب الفرنسي بأي قرار.
وأكمل المصدر، أن المدرب لا يعرف ما يدور في رأس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه المدرب الفرنسي يُريد مواصلة المشوار مع الفريق، مشددًا أن المدرب سيقاتل من أجل البقاء.
وودع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية...
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