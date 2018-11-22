الزمالك يخطف انتصاراً قاتلاً على الداخلية ويبتعد بالصدارة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري.
وتقدم الداخلية سريعًا في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه أوكا قبل أن يُعادل محمود عبد المنعم "كهربا" النتيجة للزمالك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 29 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 16 في المركز الـ 12.
وشهدت المباراة في نهايتها مناوشات بين جماهير الزمالك...
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