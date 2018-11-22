عدلي القيعي يوضح سبب غياب شخصية الأهلي أمام الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
شرح عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، السبب وراء غياب شخصية النادي الأهلي في المباراة الأخيرة أمام الوصل الإماراتي.
وقال القيعي من خلال برنامجه "ملك وكتابة" على شاشة الأهلي : "شخصية النادي الأهلي غابت لأن الفريق لا يلعب بطريقته المعهودة، الأهلي حاليًا يلعب الكرات الطولية وهذا ليس أسلوب النادي الأهلي."
وكان خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، قد قال عقب مباراة الأحمر أمام الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال، إن الأهلي غاب عنه شخصيته المعروف.
وأضاف القيعي أن الخروج من البطولة، بمثابة خسارة معنوية ومادية للنادي الأهلي.
وكان النادي الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا مطلع الشهر الجاري لحساب الترجي التونسي، قبل أن يودع البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل بهدف لكل فريق.
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل قد انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.
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