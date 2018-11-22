 طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة محمود علاء أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الإصابة التي تعرض لها محمود علاء مدافع الفريق هي عبارة عن شد خفيف.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

ووصف أسامة، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي عقب المباراة ـ إصابة محمود علاء بـ "الطبيعية"، قائلاً:"تحدث بشكل عادي للاعبين ولا تستدعي التغيير كما حدث مع علاء واستكمل اللقاء مساء اليوم أمام الداخلية".

وبفوز الزمالك واصل صدارته للدوري برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 16 في المركز الـ 12.