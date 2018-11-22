عبد العال: جماهير الزمالك سبتني بأمي.. ولم أرفع قميص الأهلي لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية عن سبب انفعاله قبل نهاية مباراة فريقه ضد الزمالك التي خسرها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات إذاعية بعد المباراة قال عبد العال:"طوال المباراة جماهير الزمالك لم تتوقف عن توجيه السباب لأمي وللاعبين، حتى الحكم لم يسلم من السباب، ورغم ذلك لم يتخذ أي قرار حيال ذلك".

وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مباراة الزمالك والداخلية اعتداءات من المدرجات على مقاعد البدلاء والجهاز الفني للداخلية، ليرد عبد العال برفع قميص فريقه الأحمر ليتلقى بعد ذلك ضربة في الرأس من المدرجات بواسطة زجاجة مياة.

وأضاف عبد العال:"كان يجب على الحكم أن يوقف المباراة فوراً لكنه لم يفعل، بالإضافة إلى الكثير من الأخطاء المرتكبة ضدنا في الملعب، والهدف الثاني غير صحيح لأنه جاء من خطأ واضح ضد الحارس محمد صبحي".

وتابع مدرب الداخلية قائلاً:"لم أرفع قميص الأهلي، رفعت قميص الداخلية الأحمر من أجل زيادة حماس اللاعبين، وهل من المطلوب أن أقف صامتاً أمام السباب والاعتداءات؟".

وأنهى عبد العال قائلاً:"هذا الحكم سبق أن ظلمنا باحتساب هدف غير صحيح لصالح بيراميدز ضدنا، لكن كرة القدم لن تتغير في مصر، وستظل على هذا الوضع، يبدو أنه من العيب أن يتعادل فريقاً كبيراً مثل الزمالك أو يخسر".