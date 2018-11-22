ميدو يٌعلق على اشتباكات الزمالك والداخلية.. ويثني على لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، بعدم ظلم علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية، بعد مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 للدوري.

وقال ميدو في تغريدة عبر تويتر: "أطلب من الزمالكاوية ألا يظلموا علاء عبد العال فأنا أعرفه شخصيا وهو رجل محترم جدا، ولكن ممكن الشتيمه والجمهور قريب خلوه يفقد أعصابه".

ورفع علاء عبدالعال قميص الداخلية في وجه جماهير الزمالك بعد سبه، لتقوم الجماهير بقذف الزجاجات تجاه المدرب لتصيبه أحدهم ليسقط أرضا.

وأضاف ميدو: "هذه نوعية المباريات التي تحفر في ذاكرة الجمهور..القتال حتى اخر دقيقة من الجميع..روح الفانله البيضا".

وأكمل: "الحمد لله مكسب مهم ماتش صعب جدا في ظل غيابات كتيره.. لاعبي الزمالك رجال حتى وهم سيئين، وجروس صبر على كهربا حتى. .برافو جروس".

كما أثنى لاعب أياكس وتوتنهام ومارسيليا السابق على محمود علاء مدافع الزمالك، واصفا إياه: "راجل أوي"، وكذلك على إسلام جابر لاعب الداخلية.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب الداخلية بهدفين لهدف، ليحافظ على صدارة الدوري برصيد 29 نقطة.