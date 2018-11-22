جمهور الزمالك يعتدي على عبد العال بعد سلسلة مناوشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نشبت مناوشات بمباراة الزمالك والداخلية المقامة على ملعب بتروسبورت، في الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري.

وعقب هدف الزمالك الثاني عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 89، لتتحول النتيجة إلى (2-1)، اعترض الجهاز الفني للداخلية بقيادة علاء عبدالعال مطالبا باحتساب ضربة حرة ضد محمود علاء لاعب الزمالك وعدم احتساب الهدف، بعد التحامه مع محمد صبحي حارس الداخلية.

وقامت جماهير الزمالك بالتعدي لفظيا على علاء عبدالعال، الذي أحضر قميصا أحمر، وأشهره في وجه جماهير الزمالك التي بدأت في قذف الزجاجات على المدير الفني لتصيبه أحدهم ويسقط على الأرض.

كما بادل اللاعبون والجهاز الفني المتواجون على مقاعد البدلاء، الزجاجات على الجماهير.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليواصل الزمالك صدارةالدوري برصيد 29 نقطة.