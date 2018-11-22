مصدر مقرب كارتيرون: إدارة الأهلي لم تخطره بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من المدير الفني لفريق الأهلي، بارتيس كارتيرون، عن أن إدارة القلعة الحمراء لم تخطره بأي قرار عقب مباراة الوصل.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن المدير الفني سيُكمل مهمته مع النادي الأهلي، وأنه حتى وقت كتابة هذه السطور لم تبلغ الإدارة المدرب الفرنسي بأي قرار.

وأكمل المصدر، أن المدرب لا يعرف ما يدور في رأس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه المدرب الفرنسي يُريد مواصلة المشوار مع الفريق، مشددًا أن المدرب سيقاتل من أجل البقاء.

وودع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل بهدف مقابل هدف مع الوصل الإماراتي، بعد التعادل بهدفين في كل شبكة في مباراة الذهاب.

وكانت أنباء قد تواترت خلال الأيام الماضية، عن رحيل المدرب في حال خروج الأهلي من كأس زايد للأندية الأبطال.