المصري يرفض خوض مباراة جزيرة مطروح بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: رفض النادي المصري خوض مباراة جزيرة مطروح في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على ستاد الإسماعيلية. وتمسك المصري في خطاب أرسله لاتحاد الكرة بخوض كافة مبارياته في الدوري والكأس على ستاد بورسعيد. وكان اتحاد الكرة أرسل خطابا للمصري يبلغه خلاله بخوض مباراة جزيرة مطروح يوم الأحد 2 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بدون حضور الجماهير. ويحتل المصري المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 10 مباريات.

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