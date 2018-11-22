رياضة | أحداث مؤسفة وحرب شوارع عقب فوز كوكاكولا على بورتو بالمظاليم

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شهدت مباراة بورتو مع كوكاكولا والتي أقيمت على ملعب السكة الحديد في الجولة العاشرة لدوري الممتاز "ب" أحداث مؤسفة عقب نهايتها حيث تعدى الفريقان على بعضهما البعض، بجانب إقتحام بعض الأفراد لأرض الملعب وإثارة الفوضى ليتدخل أفراد الأمن لفض الإشتباكات التي حدثت نتيجة العصبية الزائدة عقب إطلاق الحكم نادر قمر الدولة صافرتة.

وحقق فريق كوكاكولا الفوز بهدفين مقابل هدف، خلال الـ 90 دقيقة، حيث خرج الشوط الأول بنتيجة سلبية، وفي الشوط الثاني تقدم كوكاكولا بهدفين عن طريق جابر سالم، وأحمد كمال بالدقيقتين 10 و 14 ثم أحرز سيد حمدي هدف بورتو بالدقيقة 24.

جاء تشكيل بورتو مكون من أحمد حمدي، وبلال خميس وابراهيم رجب وحسام محمد ومحمد أحمد واسلام رـفت وأحمد محمد وحسين خالد وعلى محمد وأحمد صبحي ومحمود رشاد، وفي البدلاء أيمن مرزوق حارس مرمى

مدحت مجدي وخالد شعبان ومصطفى على وسيد حمدي ومحمود السيد وحسن على.

وضم تشكيل كوكا كولا : علاء ابراهيم حارس مرمى واسلام عادل ومحمد صلاح وأحمد حسن وايمانويل أودى وجابر سالم وأحمد الحسيني وحسام عبد الواحد وأسامه مصطفى ومحمود سعد، وإيريك وإيمانويل، وفي البدلاء محمد علي محمد حارس مرمى، وناصر كمال وايهاب عبد المحسن وابراهيم مصطفى واحمد سعيد ومحمد علاء وخالد صلاح.

أدار اللقاء الحكم نادر قمر الدولة حكم ساحة وعاونه أحمد العزواى مساعد أول، عبد الله محمد مساعد تانى، وطه عزيز حكم رابع، وخليل ابو العلا مراقب الحكام، ومحمد حسني مراقب المسابقات.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 20 نقطة

2- إف سي مصر 19 نقطة

3- القناه 18 نقطة

4- كوكاكولا 18 نقطة

5- الترسانة 16 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7-النصر 13 نقطة

8- دمياط 12 نقطة

9- المريخ 12 نقطة

10- ج شبين 11 نقطة

11- الزرقا 10 نقاط

12- منتخب السويس 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين