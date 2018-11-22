رياضة | فييرا يرحل عن تدريب الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فييرا يرحل عن تدريب الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل المدرب البرتغالي جورفان فييرا عن تدريب نادي الإسماعيلي اليوم الخميس، بسبب بعض التدخلات من مجلس الإدارة في قراراته مع الفريق.

وتقدم فييرا بإستقالته من تدريب الدراويش إلي إبراهيم عثمان رئيس النادي، وذلك قبل سفر الفريق إلي بوروندي لخوض مباراته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الإسماعيلي خسر من الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في بطولة الدوري المصري الممتاز.