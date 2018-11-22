رياضة | أبرزهم دياز ودوراتي.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كارتيرون في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم دياز ودوراتي.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كارتيرون في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدير فني اجنبي قوي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد خسارة لقب دوري ابطال افريقيا وتوديع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي " أبرز الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب الأهلي بعد رحيل كارتيرون.

رامون دياز

دخل الأرجنتينى رامون دياز دائرة اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتولى تدريب النادى الأهلى خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ، ويدرس مجلس إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع مدرب الهلال السعودى السابق.

وسبق أن تلقي مجلس الأهلي عدة عروض من وكلاء اللاعبين يعرضون فيها خدمات ريمون دياز الفنية على النادي الأهلي ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

باولو دوراتي

دخل مجلس الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو لتولي مهمة تدريب الأهلي.

وقبل سفر الخطيب إلى ألمانيا للعلاج، فتح رئيس النادي في اجتماع السبت الماضي خط مفاوضات مع البرتغالي باولو دوراتي “مورينيو الإفريقي” المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو من أجل معرفة رأيه وشروطه في تولي تدريب الأهلي في القادمة.

ورشح البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي مواطنه دوراتي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر من أجل تولي المهمة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فشل في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وودع البطولة العربية أيضا ، ورحب باولو دوراتي بتدريب الأهلي بشكل مبدئي في الفترة القادمة.

بول لوجوين

من الأسماء المرشحة أيضا لتدريب الأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي؛ بول لوجوين المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان ومنتخب الكاميرون سابقا.

بول لوجوين (1 مارس 1964) مدافع دولي فرنسي سابق فيكرة القدم، استطاع لوجوين تحقيق النجاح في مسيرته الرياضية كمدرب خصوصا مع فريق ليون عندما قاده لتحقيق بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لثلاث مواسم متتالية .

كذلك قام بتدريب فرق رين ورينجرز الاسكتلندي ولكنه لم يحقق النجاح مع الأخير عندما كان لاعبا عاش أيام النجاح مع فريقي نانت وباريس سان جيرمان وشارك في 17 مباراة دولية مع منتخب فرنسا .