رياضة | ميمي عبد الرازق: لم أستقيل من تدريب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق: لم أستقيل من تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بيانا حول صحة استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمس من حرس الحدود بثلاثية.

وجاء بيان عبد الرازق كالتالي :-

"إلي جماهير #بورسعيد الوفية ... الدكتور ميمي عبد الرازق لم يتقدم بإستقالته حتي الان وذهب الي ميعاد التمرين الساعه الخامسة وحباً في النادي المصري لم يتخذ اي اجراء قانوني ضد اي شخص .. وكانت هناك نيه مبيته للاتيان بمصطفي يونس رغم رفض دكتور ميمي له ولكن كما قيل له بانه سيكون سبب للعبنا في بورسعيد فوافق من اجل هذا المطلب.. ولم يحدث علي مستوي العالم خصم ٢٠٠ الف جنيه من مدرب لانه وضع جدول يري من وجهة نظره الفنية ان رجوع الفريق امر هام وقد خالف مجلس الادارة قراره وتدخلوا في اختصاصاته الفنية وابلغ مدير الكره بابلاغ اللاعبين بالسفر رغم رفض اللاعبين وتصميمهم علي العوده مع الدكتور ميمي ، وهذا ان دل فيدل علي جهل رئس النادي وبعض الجهلاء من حوله بالامور الفنية والادارية وادارة النادي من بعض الجهلاء .. تحية اعزاز وتقدير للكابتن حسام حسن لانه تعامل علي مدار٣ اعوام وواجه هذا الجهل العارم .. ولكن بعد هذا الكلام من قبل اشخاص لا يدركون معني مايفعلون ويسخروا موقع الرسمي للنادي المصري لاغراضهم الشخصية .فالدكتور ميمي سوف يتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد هذه المهازل لحماية حقوقه الشخصية والمعنوية..

الدكتور/ ميمي عبدالرازق .. المدير الفني للنادي المصري".