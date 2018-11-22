رياضة | قائد الزمالك يعلق على الفوز على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الزمالك يعلق على الفوز على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"اكملنا سلسلة الانتصارات التي بداناها الفترة الأخيرة وكنا لا نتمنى حدوث مثل تلك الأحداث التي وقعت اليوم".
وأضاف :"لا أعرف ما حدث ولكن عبد العال مدرب الداخلية كان يرفع قميص أحمر ولا أعرف إذا كان يقصد به قميص الداخلية أم لا".
واختتم إمام تصريحاته قائلاً :"ننافس بصورة منتظمة في 4 أو 5 بطولات وأتمنى التوفيق فيها".
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