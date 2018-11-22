رياضة | قائد الزمالك يعلق على الفوز على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الزمالك يعلق على الفوز على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حازم إمام قائد الزمالك بالفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدوري وأكد أنهم اكملوا سلسلة الإنتصارات التي بدأوها.



وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"اكملنا سلسلة الانتصارات التي بداناها الفترة الأخيرة وكنا لا نتمنى حدوث مثل تلك الأحداث التي وقعت اليوم".



وأضاف :"لا أعرف ما حدث ولكن عبد العال مدرب الداخلية كان يرفع قميص أحمر ولا أعرف إذا كان يقصد به قميص الداخلية أم لا".



واختتم إمام تصريحاته قائلاً :"ننافس بصورة منتظمة في 4 أو 5 بطولات وأتمنى التوفيق فيها".