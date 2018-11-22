رياضة | الزمالك بدون راحة بعد الفوز على الداخلية

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يستأنف غدا الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في تمام الساعة العاشرة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض منح اللاعبين راحة من مران الغد، للاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة. ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

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