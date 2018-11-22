رياضة | اتجاه في الزمالك لتقديم شكوى ضد علاء عبدالعال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه في الزمالك لتقديم شكوى ضد علاء عبدالعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوي ضد علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية في اتحاد الكرة وناديه بعدما قام بإستفزاز جماهير الزمالك. وينتظر مجلس إدارة النادي معرفة الأسباب التي أدت لهذا الأمر والاستفسار عن الواقعة من الجهاز الفني للزمالك قبل تقديم الشكوى

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