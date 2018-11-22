رياضة | عبد العال يحمل حكم المباراة أحداث الزمالك والداخلية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال يحمل حكم المباراة أحداث الزمالك والداخلية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل علاء عبد العال المدير الفني للداخلية حكم مباراة فريقه أمام الزمالك والتي خسرها بهدفين مقابل هدف في الدوري أحداث المباراة تحديدا ما بدر من جمهور الزمالك تجاهه.



وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"حكم المباراة كان يجب عليه إيقاف المباراة لأنهم قاموا بسبي أنا ولاعبي الداخلية بعد رفعي لقميص الفريق الذي اعتز به، كما أن الجمهور قاموا بسب الحكم".

وأضاف :"قدمنا مباراة كبيرة وكنا ند للزمالك وضغطنا عليهم طوال المباراة والبعض يقول إن هدف الزمالك الثاني كان فاول".



وتابع :"كنت أتمنى الخروج بنتيجة إيجابية سواء مكسب أو تعادل ولكن عندما يأتي الهدف في الدقيقة الأخيرة فمن الصعب تعويضه".



واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"الزمالك لديه أفضل لاعبين في مصر، لديه فريقين وثلاثة وسأجلس مع اللاعبين ونعيد ترتيب أوراقنا".