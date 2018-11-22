رياضة | عبد العال يحمل حكم المباراة أحداث الزمالك والداخلية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال يحمل حكم المباراة أحداث الزمالك والداخلية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"حكم المباراة كان يجب عليه إيقاف المباراة لأنهم قاموا بسبي أنا ولاعبي الداخلية بعد رفعي لقميص الفريق الذي اعتز به، كما أن الجمهور قاموا بسب الحكم".
وأضاف :"قدمنا مباراة كبيرة وكنا ند للزمالك وضغطنا عليهم طوال المباراة والبعض يقول إن هدف الزمالك الثاني كان فاول".
وتابع :"كنت أتمنى الخروج بنتيجة إيجابية سواء مكسب أو تعادل ولكن عندما يأتي الهدف في الدقيقة الأخيرة فمن الصعب تعويضه".
واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"الزمالك لديه أفضل لاعبين في مصر، لديه فريقين وثلاثة وسأجلس مع اللاعبين ونعيد ترتيب أوراقنا".
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