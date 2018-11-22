رياضة | الزمالك يكشف عن خطورة إصابة عبد السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف عن خطورة إصابة عبد السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن إصابة محمد عبدالسلام، مدافع الفريق الأبيض بشد فى عضلة السمانة تعرض له خلال مباراة فريقه أمام الداخلية التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

وأعلن الجهاز الطبي عن إصابة محمود علاء بشد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة اليوم أمام الداخلية وسيخضع الثنائي لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وكان عبدالسلام لأول مرة مع الزمالك أمام الداخلية بعد انضمامه للفريق بداية الموسم الحالي من بتروجت، في ظل إصابة محمود حمدى "الونش"، وإيقاف محمد عبدالغنى، لمدة 3 مباريات بعد طرده فى مباراة فريقه السابقة أمام الإنتاج الحربى.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة و يحتل فريق الداخلية المركز الثانى عشر، برصيد 16 نقطة..