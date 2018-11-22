رياضة | ميدو يدافع عن علاء عبد العال بعد واقعة جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يدافع عن علاء عبد العال بعد واقعة جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة من جمهور الرمالك عدم ظلم علاء عبد العال مدرب الداخلية على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية والتي أقسمت مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اطلب من الزمالكاويه الا يظلموا علاء عبد العال فانا اعرفه شخصيا وهو رجل محترم جدا ولكن ممكن الشتيمه والجمهور قريب خلوه يفقد أعصابه..⁧‫#الزمالك_الداخلية‬⁩".