خالد بيبو يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد مباراة الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

انتقد خالد بيبو، لاعب النادي الأهلي السابق، أداء لاعبي الفريق في مباراة الوصل بالبطولة العربية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يفتقد الشخصية.

وأضاف بيبو من خلال ظهوره على قناة أبو ظبي الإماراتية لتحليل المباراة أنه هناك عناصر في الأهلي بعيدة عن شخصية الفريق، وأنه هناك أخطاء تحدث في المباراة لا يجب أن تصدر من لاعبي الأهلي.

وأكمل: "الأهلي فرط في هذه المباراة، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، الجانب الفني والخططي كان له دور أيضًا."

وعاد بيبو للحديث عن لاعبي الأهلي قائلا: "هناك عناصر في النادي الأهلي يجب أن يعيدوا الحسابات من جديد، هناك لاعبين وجودهم مثل عدمه، الشناوي يجب أن يراجع الأخطاء، لأنها صعبة جدا، قرارات غير موفقة، الشناوي يتحمل ما حدث في المباراة بشكل كبير."

واختتم: "الأهلي يفتقد المواهب في الوقت الحالي، يفتقد الشخصية."

وودع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل في الإمارات.