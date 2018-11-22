الوصل ينتظر تحسن الأداء في الدوري بعد الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علي سالمين، لاعب نادي الوصل الإماراتي بأن الفريق لم يتأثر باستقبال هدف من الأهلي في المباراة، ولعبوا لتحقيق نتيجة تمنحهم التأهل، وفي المقابل قال زميله خميس إسماعيل أن الانتصار سيؤثر بشكل إيجابي في بطولة الدوري الإماراتي.

وقال علي سالمين في تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الرياضية عقب المباراة: "لم نتأثر باستقبال الهدف من جانب الأهلي، لأننا من الأساس دخلنا المباراة وهدفنا تحقيق الفوز، لذلك لعبنا بشكل جيد وتمكنا من الوصول إلى المرمى."

تعادل الوصل مع الأهلي بنتيجة 1-1 في لقاء العودة من دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال، ليتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وتحدث خميس اسماعيل قائلًا: "نعلم أننا عانينا في المباريات المحلية هذا الموسم، لكن الفوز على فريق كبير بحجم الأهلي سيكون له انعكاسه على بطولة الدوري."

يعاني الوصل في بطولة الدوري الإماراتي، ولم يتمكن من الفوز سوى في 3 مباريات بعد 9 جولات من عمر البطولة ويحتل المركز العاشر.