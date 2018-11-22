خالد بيومي: هناك لاعبون لا يستحقون التواجد في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد بيومي، مُحلل فضائية أبو ظبي الرياضية، إن هناك عناصر تتواجد ضمن صفوف النادي الأهلي لا تستحق اللعب لصالحه.

وخرج الأهلي مساء اليوم الخميس من دور الـ 16 ن بطولة كأس زايد بعد تعادله إيجابيًا أمام نظيره الوصل الإماراتي في الوقت الذي انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدفين مقابل هدف.

وأضاف بيومي ـ خلال تحليله المباراة في إستديو فضائية أبو ظبي ـ:"كارتيرون لم يقرأ المباراة فنيًا جيدًا وتغييرة أحمد الشيخ لم تكن جيدة ولكنها بالطبع ليست السبب في تعادل الوصل".

واسترسل محلل فضائية أبو ظبي الرياضية:"الأهلي بعد هذه المباراة سينهار.. جماهير الأهلي كانت قلقة من تعادل فريقها في المباراة الأولى.. الفريق يحتاج تقييم وتقدير في أشياء كثيرة".

وأتم حديثه بقوله:"ما نراه على أرض الواقع ليس الأهلي بل شبيهًا للنادي".