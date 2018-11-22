رياضة | أخبار ريال مدريد - الملكي يستعيد خدمات راموس قبل مواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد - الملكي يستعيد خدمات راموس قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري أنباء جيدة قبل مواجهة إيبار السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإسباني



وذكرت صحيفة سبورت بأن سولاري يستطيع الاعتماد على سيرجيو راموس أمام إيبار بعد أن تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني ضد كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.



كما أكدت الصحيفة الإسبانية بأن سولاري يمكنه الاعتماد على الخط الدفاعي بالكامل دون غيابات، حيث استعاد خدمات داني كارفاخال وفاران وراموس ومارسيلو.



وعانى الخط الدفاعي للملكي من عدة إصابات مختلفة جعلت سولاري يعتمد على ناتشو وأودريوزولا وريجيلون خلال الفترة الماضية.



وأشار التقرير إلى أن الشك الوحيد هو مركز الظهير الأيمن بالنسبة لسولاري في ظل التألق الملحوظ للشاب أودريوزولا في المباريات الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد يفتقد خدمات كاسيميرو وناتشو وريجيلون وفاييخو، حيث لم يشارك الأخير في أي مباراة هذا الموسم.