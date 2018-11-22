رياضة | كشف حساب كارتيرون مع الأهلي بعد الخروج من كأس زايد للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب كارتيرون مع الأهلي بعد الخروج من كأس زايد للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الأهلي بطولتين خلال أسبوع واحد فقط، حيث سقط أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة وأضاع لقب دوري أبطال إفريقيا، ثم تعادل أمام الوصل الإماراتي اليوم وخروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من دور الستة عشر.

ولم ينجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تعاقد معه الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي في قيادة الأهلي للفوز بالألقاب، حيث أضاع أول بطولتين الأولى دوري أبطال إفريقيا، والثانية البطولة العربية خلال 7 أيام فقط.

ونستعرض في هذا التقرير كشف حساب كارتيرون مع الأهلي منذ توليه المهمة خلفا لحسام البدري :-

قاد كارتيرون الأهلي في 19 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات.

أحرز لاعبو الأهلي مع كارتيرون 34 هدف واستقبلت شباكه 19 هدف.