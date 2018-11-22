رياضة | عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد توجيه الشكر إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي خلال ساعات بعد توديع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي مساء اليوم الخميس.

ورهن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بين بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وبين الاستمرار في البطولة العربية التي فشل فيها كارتيرون أيضا ليخرج من بطولتين هما دوري ابطال افريقيا والبطولة العربية في أقل من أسبوعين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الإماراتي باستاد برج العرب بالإسكندرية بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما، فيما انتهى لقاء الإياب مساء اليوم الخميس بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق باستاد زعبيل بالإمارات.