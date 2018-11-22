رياضة | الأهلي يخسر بطولتين في 14 يومًا من "نوفمبر الأسود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخسر بطولتين في 14 يومًا من "نوفمبر الأسود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودع فريق الأهلي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، وذلك بعد تعادله أمام الوصل الإماراتي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "زعبيل" ضمن إياب دور الـ16 للبطولة.
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل الإماراتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليصعد فريق الوصل لدور الثمانية بالبطولة العربية مستفيدًا من نتيجة المباراتين.
وجاء وداع الأهلي لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد 14 يومًا فقط من خسارة الفريق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.
وكان الأهلي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، بعدما خسر المارد الأحمر بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين يوم 9 نوفمبر الجاري، ليتوج بطل تونس باللقب القاري متفوقًا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.
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