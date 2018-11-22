رياضة | عوار على رادار تشيلسي

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كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي طلب من إدارة ناديه ضم حسام عوار نجم وسط ليون الفرنسي والمطلوب في عدة أندية أخرى.



وأكدت صحيفة ميرو البريطانية بأن ساري طلب من إدارة تشيلسي التعاقد مع عوار مشيرة إلى أن ساري يرى أن فريقه يفتقد للاعب بإمكانياته في وسط الملعب.



وأفادت مترو بأن ساري يعتقد أن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا سيكون أفضل دعم لمركز 8 في تشكيلته، حيث يتميز بإحراز الأهداف وهو الأمر الذي لا يجده المدرب حاليا في ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو ونجولو كانتي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي سيواجه منافسة شرسة جدًا من عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة وليفربول.



يذكر أن عوار شارك مع ليون في 17 مباراة بجميع المسابقات وتمكن خلالها من إحراز 5 أهداف وصناعة 4 أهداف.