رياضة | عوار على رادار تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عوار على رادار تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت صحيفة ميرو البريطانية بأن ساري طلب من إدارة تشيلسي التعاقد مع عوار مشيرة إلى أن ساري يرى أن فريقه يفتقد للاعب بإمكانياته في وسط الملعب.
وأفادت مترو بأن ساري يعتقد أن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا سيكون أفضل دعم لمركز 8 في تشكيلته، حيث يتميز بإحراز الأهداف وهو الأمر الذي لا يجده المدرب حاليا في ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو ونجولو كانتي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي سيواجه منافسة شرسة جدًا من عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة وليفربول.
يذكر أن عوار شارك مع ليون في 17 مباراة بجميع المسابقات وتمكن خلالها من إحراز 5 أهداف وصناعة 4 أهداف.
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