رياضة | فرح عامر: الأهلي يحتاج حارس مرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرح عامر: الأهلي يحتاج حارس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المهندس محمد عامر رئيس نادي على تعادل الأهلي أمام الوصل وخروجه من كأس زايد للأندية الأبطال. وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"‏الكرة المصرية محتاجة ترميم ،والاهلي محتاج حارس مرمي".

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