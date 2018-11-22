رياضة | التعادل الإيجابي يحسم الشوط الاول لمباراة الزمالك والداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم الشوط الاول لمباراة الزمالك والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره الداخلية باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز "زيزو" ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وإبراهيم حسن في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وتبدأ المباراة قوية من جانب الزمالك وسط محاولات من كهربا لفتح ثغرات بدفاع الداخلية وكذلك اللعب من جانبي الملعب ولكن بدون خطورة على مرمى محمد صبحي حارس الداخلية .

ومن كرة مرتدة وسط ارتباك دفاع الزمالك مر أحمد سعيد "أوكا" واستقبل الكرة وقت خروج جنش من مرماه ليودع الكرة أرضية تحت أقدام الحارس معلنا تقدم الداخلية بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة على عكس سيطرة الزمالك المبكرة على مجريات اللعب .

وبدأ الزمالك في تنظيم صفوفه ليعدل النتيجة مبكرا ويتوغل كهربا داخل المنطقة ويتعرض للإعاقة ويسقط داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها يستقبل عمر السعيد الكرة على حدود المنطقة ليسددها يسارية متقنة ترتطم بالقائم الأيمن لحارس الداخلية ويضيع معها فرصة هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وفي الدقيقة العاشرة يتوغل أوباما في منطقة جزاء الداخلية من الجانب الأيمن ليحولها بينية حريرية لكهربا المندفع داخل المنطقة والذي سددها مباشرة أرضية على يمين الحارس معلنا عن هدف التعادل للزمالك .

وتستمر محاولات الزمالك الهجومية بعد هدف التعادل وعاد أوباما ليمرر الكرة لكهربا المتألق والذي فتح جبهة قوية بدفاع الداخلية من الجانب الأيسر وتوغل كهربا داخل المنطقة وراوغ مدافع الداخلية ببراعة ليسدد الكرة قوية في جسد الحارس محمد صبحي الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

وعادت الكرة لتنحصر في وسط الملعب وسط محاولات من الداخلية للاعتماد على الكرات المرتدة الخاطفة مستغلين عدم تجانس عناصر الدفاع بالفريق الأبيض نظرا للغيابات الكثيرة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى جنش .

ويعود السعيد ليتوغل في دفاعات الداخلية ويتعرض لعرقلة من جانب مدافع الداخلية لكن الحكم يقرر احتساب ركنية، كان على تنفيذها اوباما قبل أن يبعدها لاعب الداخلية بعيدا عن المرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وزادت سرعة المباراة وتتاح فرصة للزمالك بعد مجموعة من التمريرات القصيرة الرائعة لتصل إلى كهربا على حدود منطقة الجزاء لكن مدافع الداخلية يفسد الهجمة في اللحظات الأخيرة بالدقيقة 21 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة نسبيا وسط انحصار اللعب في وسط الملعب ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها اوباما ويحاول عليها محمود علاء ولكن غير متقنة .

ومثلت محاولات حسين رجب وإسلام جابر قلقا على دفاع الزمالك في ظل عدم انسجام عناصره وكذلك استغلال المساحات خلف جمعة وإمام المندفعين للهجوم لكنها لم تصل لمرحلة الخطورة على مرمى جنش .

وتستمر محاولات الفريقين ولكن بدون خطورة في اللمسات الأخيرة ويحصل الزمالك على ركنية جديدة ينفذها أوباما أحد نجوم الشوط لكن دفاع الداخلية يبعدها .

وتشهد الدقيقة 41 فرصة جديدة للزمالك الذي ارتد سريعًا عقب فرصة الداخلية، ومر اوباما من مدافعي الداخلية، أراد أن يُمرر للسعيد لكن التمريرة لم تكن الأفضل لتكون من تصيب مدافعي الداخلية .

وتمر اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عصبية من جانب لاعبي الفريقين وسط محاولات كل منهما لتسجيل هدف التقدم ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع شهدت فرصة خطيرة بين مهاجمي الزمالك داخل المنطقة يخرجها صبحي ببراعة ويحافظ على مرماه ليطلق بعدها الحكم محمد الحنفي صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق .