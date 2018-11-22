رياضة | ملخص مباراة - الوصل الإماراتي 1 × 1 الأهلي | تعليق عصام عبده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - الوصل الإماراتي 1 × 1 الأهلي | تعليق عصام عبده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الزمالك 1 x

19:00 1 الداخلية كأس زايد للأندية الأبطال الوصل - الإمارات 1 x

17:30 1 الأهلي - مصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفتح 4 x

13:45 0 أحد الحزم 1 x

16:50 1 الفيحاء الوحدة 1 x

17:20 0 الباطن

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