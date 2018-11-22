رياضة | المنصورة يهزم طنطا بهدفين في عقر داره

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حقق فريق المنصورة بقيادة ياسر الكناني فوزا ثمينا علي طنطا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

أنتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتقدم أحمد راشد هداف المنصورة بالهدف الاول في الدقيقة 3 من زمن الشوط الثاني، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 14، في ظل غياب الدفاع الطنطاوي، ليفشل صاحب الأرض في التسجيل، وانتهي اللقاء بفوز الفريق البرتقالي بهدفين نظيفين.

يتصدر المجموعة المجموعة برصيد 21 نقطة مناصفة مع الرجاء ويتجمد رصيد طنطا عند النقطة 15 في المركز السادس.

بدأ طنطا بتشكيل مكون من اسلام طارق، وسليمان عبدربه، ومحمد الشاذلي، ومحمود مسعود، محمد أسعد، وحسام غالي، ونادر فؤاد، ورضا العزب، ومحمد فوزي، وعبدالرحمن الدح، ومحمد جودة.

دكة البدلاء:- السيد الصاوي، وچوزيف بيسه، محمد مودي، علاء كمال، ومحمد شيكا، ومحمد كالوشا، وخالد بسيوني.

بينما جاء تشكيل المنصورة كالتالي:- عاطف نصحي، وحازم شعيب، ومحمد نجاتي، وأحمد صالح، وأحمد فوزي، ومحمد أبراهيم، وأحمد راشد، ومهاب سعيد، وابراهيم أسامة، وعبدالسميع ابراهيم، وجلال الشرقاوي.

دكة البدلاء:- فتحي سلامة، واسلام سولاري، وعصام نصار، وعبدالرحمن حسان، وعادل فكري، واسلام حمدين، وماهر العشري.