الان تتابع الوصل الإماراتي يوقع الأهلي المصري في مصيدة التعادل ويقصيه من كأس زايد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودّع فريق الأهلي المصري بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1-1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بإستاد “زعبيل” بالإمارات، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل للأهلي وليد سليمان في الشوط الأول وتعادل أوه ياسوك للوصل. وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدا من نتيجة المباراتين.