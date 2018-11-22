الحوثيون يضعون شروطا للمشاركة في محادثات السلام

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي وضعت شروطا للمشاركة في محادثات السلام.

ووفق وسائل إعلام تابعها "الخليج 365"، فإن مليشيات الحوثي وضعت شروطا للمشاركة في محادثات السلام اليمنية خلال لقاء جمع زعيم المتمردين مع المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث.

ولم تفصح وسائل الإعلام عن هذه الشروط.

وعلق الكاتب الصحفي هاني مسهور على هذا قائلا" سيضعون العراقيل بعد العراقيل ولن يقدموا خطوة ايجابية نحو مشاورات السلام".

وأضاف "فهذه المليشيات تستنزف جهود السلام وتهدر الوقت لتزيد من الضغط في الملف الانساني الذي تحققه منه مكاسبها في ظل ارتخاء الامم المتحدة".