فيديو| الأهلي يودع البطولة العربية رغم التعادل أمام الوصل بالإمارات

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة الأهلي والوصل الإمارتي، التي أقيمت على ملعب زعبيل الإماراتي، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

سجل هدف الأهلي الأول اللاعب وليد سليمان في الدقيقة 58، قبل أن يسجل يان سوك هدف التعادل في الدقيقة 83.

بهذا التعادل يودع الأهلي بطولة كاس زايد "البطولة العربية"، خاصة بعد التعادل في مصر على ملعب برج العرب بهدفين لكل فريق.

ملخص شوط المباراة الثاني:

في الدقيقة 47عرضية للأهلي يقابلها كوليبالي خارج المرمى ويضيع فرصة هدف.

ومع الدقيقة 50 يحصل أحمد حمودي على ضربة ركنية من الجهة اليمنى للأهلي.

في الدقيقة 55 تمريرة من أزارو لحمودي المندفع ولكن دفاع الوصل ينقذ الموقف.

ومع الدقيقة 58 جول وليد سليمان يحرز هدف الأهلي الأول في مرمى الوصل.

في الدقيقة 47 عرضية للأهلي يقابلها كوليبالي خارج المرمى ويضيع فرصة هدف.

ومع الدقيقة 50 يحصل أحمد حمودي على ضربة ركنية من الجهة اليمنى للأهلي.

في الدقيقة 55 تمريرة من أزارو لحمودي المندفع ولكن دفاع الوصل ينقذ الموقف.

ومع الدقيقة 58 جول وليد سليمان يحرز هدف الأهلي الأول في مرمى الوصل.

في الدقيقة 66 تسديدة بعيدة عن المرمى من مروان محسن في منطقة جزاء الوصل بعد تمريرة من أيمن اشرف.

وفي الدقيقة 83 الوصل الإماراتي يتعادل بعد خطأ غريب من محمد الشناوي.

ملخص الشوط الأول

في الدقيقة الـ2 شهدت تهديد أول للأهلي عن طريق مروان محسن وتسديدة قوية ترتد من القائم وتخرج ضربة ركنية لفريق الوصل.

ومع الدقيقة الـ4 ضربة حرة لصالح الأهلي بعد مخالفة ضد كريم نيدفيد في منتصف الملعب.

ومع الدقيقة الـ8خطأ من محمد الشناوي في تشتيت الكرة ولكن كوليبالي ينقذ الموقف وينهي الأزمة.

الدقيقة 15 ركنية للأهلي ينفذها وليد سليمان ولكن يخطىء سعد سمير وتخرج الكرة ضربة مرمى لفريق الوصل.

الدقيقة 21 تمريرة من حمودي لكريم نيدفيد الذي يمر من الجهة اليمنى ويمرر الكرة عرضية وينقذ الحارس الإماراتي الموقف.

وفي الدقيقة 25 كرة خطيرة لفريق الوصل من الجهة اليمنى واللاعب يمر من سعد سمير ويحولها عرضية وكوليبالي ينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 37 ضربة ركنية للوصل تنفذ بشكل جيد ويقابلها لاعب الوصل خارج المرمى دون رقابة من لاعبي الأهلي.

ومع الدقيقة 41 عرضية من أيمن اشرف ردها حارس الوصل تجد حمودي الذي يسدد بعيدا عن المرمى.

ومع الدقيقة 44 كارت أصفر لوليد سليمان بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أشهر الحكم كارت أصفر في وجه كريم نيدفيد بعد تدخل قوي مع لاعب الوصل.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل الوصل في بداية المباراة، الحارس يوسف الزعابي وأمامه الرباعي الكوري الجنوبي أوه بان سوك وعبد الرحمن علي وسالم العزيزي وهزاع سالم للدفاع وعلي سالمين وخليل خميس وخميس إسماعيل للوسط والثلاثي البرازيلي في الهجوم كايو كانيدو وفينسيوس دي ليما وفابيو ليما.