الأهلي يودّع كأس زايد بعد التعادل 1/1 أمام الوصل الإماراتي

ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الاماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، بإستاد “زعبيل” بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل للأهلي وليد سليمان في الشوط الاول وتعادل أوه ياسوك للوصل .

وودّع الاهلي البطولة بعدما سبق وإنتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الامارات مُستفيداً من نتيجة المباراتين ، وبذلك يودع الاهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجي التونسي.

الشوط الاول

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