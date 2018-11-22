مصرية تفوز في انتخابات اتحاد المتوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
حصلت منال الشلقاني، الحكم الدولي الحالي وعضو مجلس إدارة الاتحادين المصري والمتوسط السابقة أمس، على أعلى الأصوات، لتفوز بمقعد في انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد دول البحر المتوسط للدورة الثانية.
وحازت الشقامي 16 صوتا من أصل 18 مثلوا 18 دولة شاركت في الانتخابات التي جرت صباح أمس، بمدينة إسطنبول التركية.
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