شكرا لقرائتكم المصرى يعلن رحيل ميمي عبد الرازق وخصم 200 الف جنيه من مستحقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، رحيل ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة وخصم 200 الف جنيه من مستحقاته .

واعلن المصرى فى موقعه الرسمى قبول أستقالة ميمى عبد الرازق وتغريمه 200 الف جنيه بواقع 100 لف جنيه بسبب عدم امتثاله لتعليمات مجلس ادارة النادي ببدء معسكر مغلق للفريق بالقاهرة اعتباراً من مساء أمس الأربعاء ،و خصم 100 ألف جنيه اخرى – بسبب أدلاءه بتصريحات إعلامية من شأنها اثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية .

كما قرر مجلس حلبية تكليف مصطفى يونس مدير الكرة بمنصب المدير الفنى بصفة مؤقتة وذلك لحين الإعلان عن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق ..

وأخيرا قرر مجلس المصري خصم 25 ألف جنيه من كل لاعبي الفريق الأول ، فيما سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة