شكرا لقرائتكم محمد عبد الغنى يدعم الزمالك أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عبدالغنى، مدافع الزمالك، على التواجد باستاد بتروسبورت، لدعم الأبيض فى مباراته أمام الداخلية، التى تجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

يغيب عبدالغنى عن الزمالك للإيقاف بعد طرده فى مباراة الأبيض والإنتاج الحربى بعد مشادة مع محمد ماجد أونش لاعب الفريق العسكرى، لتقرر لجنة المسابقات إيقافه 3 مباريات لسوء السلوك.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة، ومتبقى له 4 مباريات مؤجلة، سجل لاعبيه 24 هدفًا وسكنت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الحادى عشر، برصيد 16 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما سجل لاعبيه 16 هدفًا وسكنت شباكه 17 هدفًا.