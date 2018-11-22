شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفاوض عمرو جمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولى النادى الاسماعيلى فى مفاوضات جادة للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف الدراويش.

ويسعى الإسماعيلى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارة والخبرات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الدراويش فى وضع سيئ بالوقت الحالى نظرًا لهبوط المستوى والتواجد فى المركز الخامش عشر برصيد 13 نقطة بجدول الدورى

ويتواجد عمرو جمال على قائمة انتظار الأهلى وفى حال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا

وأبدت إدارة الأهلي ترحيبها برحيل عمرو جمال في الانتقالات القادمة، حتى يستفيد النادي ماديا من رحيل اللاعب، لأنه يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولي الأحمر.