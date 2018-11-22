شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى توجه رسالة فى مباراة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت جماهير الاهلي المتواجدة في مباراة الاهلي والوصل الاماراتي رساله غامضة فى بداية المباراة التي تجمعهما فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وضم تشكيل الأهلى كلا من ، حراسة المرمى: محمد الشناوى ، وفي خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، وفي خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان الاهلي قد تعادل في مباراة الذهاب باستاد برج العرب مع الوصل الاماراتي بهدفين لكل منهما .