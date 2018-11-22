شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الأهلى لايزال فى رحلة البحث عن الهدف الأول امام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من مباراة الأهلى والوصل الإماراتى المُقامة حالياً على ملعب "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب بالتعادل السلبي.

وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب بالتعادل 2/2 ببرج العرب.



مباراة الاهلى و الوصل (4)

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف ، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى ، مروان محسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبو الاهلي ولعب وليد سليمان ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة لكن لم تجد من يُتابعها في منطقة جزاء الوصل.

بعدها لاحت للأهلي فرصة خطرة عن طريق مروان محسن كرة قوية ارتدت من القائم وتحوّلت إلى ضربة ركنية ، وبمرور الوقت دخل الفريق الاماراتي أجواء المباراة ولعب محمد الشناوي كرة قصيرة كادت تصل لأحد لاعبي الوصل لكن دفاع الاهلي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.



مباراة الاهلى و الوصل (2)

نشط أداء الفريقين بعدما تخلّي كلاهما عن الطريقة الدفاعية وأن كانت الخطورة الحقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس الاهلي ويوسف الزعابي حارس الوصل مازالت بعيدة.

الدقيقة 28 شهدت فرصة خطرة لأصحاب الأرض بعدما أرتقى مهاجم الوصل وسدد كرة عرضية برأسه لكنها مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

الدقائق الأخيرة من الشوط الاول شهدت تراجع من الاهلي للخلف ما منح الفرصة للفريق الاماراتي لتشكيل هجمات على مرمى الشناوي وتعرض أكرم توفيق لإصابة بسيطة وتلقي العلاج وأستكمل اللاعب المشاركة.



مباراة الاهلى و الوصل (3)

ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الوصل ، ثم نال كريم نيدفيد بطاقة صفراء ثانية للخشونة أيضاً ، وأنحصر اللعب وسط الملعب إلى أن أنتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.