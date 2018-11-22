شكرا لقرائتكم مبابى يتقمص شخصية كابتن ماجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه النجم كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان نفسه بالشخضية الكارتونية الشهيرة "كابتن ماجد"، وذلك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة المنتخب الفرنسى أمام نظيره الأوروجويانى.

ونشر مبابى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" صورة وهو يضع الرباط اللاصق على كتفه المصاب، بالإضافة إلى صورة أخرى لكابتن ماجد وهو يضع نفس الرباط، بعد أن تعرض هو الآخر إلى إصابة خلال أحداث المسلسل الكارتونى.

وتحوم الشكوك حول قدرة مبابى على المشاركة فى مواجهة ليفربول الإنجليزى يوم الأربعاء المقبل فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.



مبابى

إصابة مبابى