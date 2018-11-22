شكرا لقرائتكم بيل ملك الأسيست فى ريال مدريد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النجم الويلزى جاريث بيل، على رأس قائمة أكثر لاعبى ريال مدريد صناعة للأهداف فى جميع المسابقات خلال الموسم الحالى.

ذكر الموقع الرسمى للنادى الملكى، أن بيل يملك فى رصيده 5 تمريرات حاسمة هذا الموسم، بدأها فى كأس السوبر الأوروبي، ثم ضد جيرونا وأتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني، واختتمها أمام فيكتوريا بلزن التشيكى ذهابا وإيابا فى دوري أبطال أوروبا.

ويعد الفرنسى كريم بنزيما أكثر اللاعبين الذى حولوا تمريرات بيل إلى أهداف برصيد ثلاثة، ثم إيسكو ومارسيلو بهدف لكل منهما.

وأصبح جاريث بيل يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة لمعادلة سجله فى هذا التصنيف الذى حققه فى الموسم الماضى برصيد 6 "أسيست".



بيل مع منتخب ويلز

ريال مدريد